Son Dakika! Marmara Denizi'nde, İstanbul Açıklarında Deprem

Son Dakika! Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika! Marmara Denizi'nde, İstanbul Açıklarında Deprem

Marmara Denizi'nin İstanbul'un Silivri bölgesi açıklarında AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: 9 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 20.27'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklanırken, derinliği ise 9 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

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