Son Dakika! Marmara Denizi'nde, İstanbul Açıklarında Deprem

Marmara Denizi'nin İstanbul'un Silivri bölgesi açıklarında AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: 9 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 20.27'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklanırken, derinliği ise 9 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.