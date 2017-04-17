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Marmara'da Balıkçılar Palamutla Güldü
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Marmara'da Balıkçılar Palamutla Güldü

Denizlerdeki av sezonunda Bandırma Hali'ne gelen palamut miktarı, önceki döneme göre 14 katına ulaşırken, lüfer ve çinekopta da artış yaşandı.

Marmara'da Balıkçılar Palamutla Güldü

Denizlerdeki av sezonunda Bandırma Hali'ne gelen palamut miktarı, önceki döneme göre 14 katına ulaşırken, lüfer ve çinekopta da artış yaşandı

Kaynak: Dunya.com

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Bandırma, Marmara, Balık