Marmara'da Balıkçılar Palamutla Güldü
Denizlerdeki av sezonunda Bandırma Hali'ne gelen palamut miktarı, önceki döneme göre 14 katına ulaşırken, lüfer ve çinekopta da artış yaşandı.
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