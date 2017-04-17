Marmara'da Balıkçılar Palamutla Güldü

AHMET PESEN - Geride kalan av sezonunda palamutla yüzü gülen Marmara Bölgesi'ndeki balıkçılar, yakalanan hamsinin azalmasıyla üzüldü.



"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül 2016'da denize açılan Marmara'daki balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren av sezonunda bol miktarda palamut yakaladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Bandırma Balık Hali'ne gelen palamut miktarı, önceki sezona göre 14 katına ulaşarak 490 bin çift olarak gerçekleşti. Geçen yıl çifti 22 liradan satılan palamut, bu yıl ortalama 10 liradan alıcısına ulaştı.



Av sezonunda balıkçıların yüzünü lüfer ve çinekop da güldürdü. Balık haline gelen lüfer yüzde 50 artışla 8 bin 300 adede, çinekop ise yüzde 145 yükselişle 24 bin kasaya çıktı.



Balıkçıların en önemli gelir kalemlerinden olan hamsi, aynı dönemlerde, 102 binden 55 bin kasaya gerilerken, sardalya 62 bin 600'den 40 bin kasaya, istavrit 18 binden 13 bin 500 kasaya düştü.



Bazı balıklardaki azalmaya karşın Bandırma Balık Hali'nde balık satışından elde edilen gelir 6 milyon 350 bin liradan 7 milyon 330 bin liraya çıktı.



"Balıkçının para kazanabileceği balıklarda düşüş"



Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl palamut bolluğu yaşandığını söyledi.



Bu balıktaki artışın sevindirdiğini ancak palamudun zor bir balık olduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:



"Palamut, 24 saat peşinde koşulması gereken bir balık, masrafı da çok. Hamsi, sardalya, istavrit gibi gece avlanıp istirahat edilecek bir durumu yok. Geçen sene Bandırma Balık Hali'ne 35 bin çift gelen palamut, bu sezon 490 bin çifte ulaştı. Palamut çok olunca hamside yarı yarıya azalma oldu. Hava şartlarının balık avlamaya müsait olmaması, palamudun, hamsinin göç yolunu değiştirmesi gibi etkenlerle balıkçının para kazanabileceği ana balıklarda yarı yarıya düşüşler yaşandı."



Işık, bu sezon çinekopun Karadeniz'de çok olduğunu ama Marmara Denizi'ne fazla gelmediğini dile getirerek, "Balıkçılar için 24 metre yasağı çok büyük darbe oldu çünkü göç balıkları, çabuk geçiyor. Hamsi, 6 kulaca kadar iniyor. Tutulamadığında avlanmada düşüş kaydediliyor. Bunların bir an önce değerlendirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.



"Palamut bizi sevindirdi"



Balıkçı Murat Keleş de sezonda sardalya ve istavritin az olduğuna dikkati çekerek, "Biraz çinekop oldu. Palamut iyiydi fakat Karadeniz'de çok tutulduğundan, bilinçsiz avlanmadan dolayı fiyatları çok düştü." dedi.



Balıkçı Fettah Gören ise sezonun iyi geçtiğini belirterek, "Kışın balıkçılık iyi geçmiyor ama kasım ayında herkes istediğini aldı. Çeşit fazla oldu, palamut gibi balıklar bizi sevindirdi. Çok kötü bir sene sayılmaz. İki-üç senedir kötü değil, idare ediyor." diye konuştu.