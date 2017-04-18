Marmara Bölgesinde Rekor 'Evet' Akyazı'dan

Yüzde 79,83 'Evet' oy oranı ile Sakarya'da 16 ilçe arasında birinci olan Akyazı, bu oranla Marmara bölgesinde de birinciliği aldı.



16 Nisan Pazar günü tüm yurtta gerçekleştirilen ve 51,4 'Evet' ve 48,6 'Hayır' ile sonuçlanan 2017 Cumhurbaşkanlığı Sistemi sonrası ülke genelinde il ve ilçe bazında sonuçlarda netleşmeye başladı. Yüzde 79,83 'Evet' oy oranı ile Sakarya'da 16 ilçe arasında birinci olan Akyazı, bu oranla Marmara bölgesinde de birinciliği aldı. Çıkan oranın mutluluk verici olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, "Akyazımız yüzde 79,83 'Evet' oy oranı ile Sakarya'da 16 ilçe arasında birinci olmuştur. ve tabii, tüm Marmara bölgesinde de 11 il arasında birinci olan ilçeleri de oy oranı ile geride bırakan ilçem insanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatımız ana kademe, Kadın Kolu ve Gençlik Kolu Başkan ve üyelerinin güzel ve etkili çalışmalarının yanı sıra ilçem insanların büyük çoğunluğunun sağduyu ile karar vermesi ile gelmiştir. Bu doğrultu da her zaman yanlarında olduğum ve bu referandum seçimlerinde omuz omuza gayretli bir şekilde birlikte çalıştığımız AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora, Kadın Kolu Başkanı Oya Asan ve Gençlik Kolu Başkanı Osman Öztürk'ün şahsında partimize gönül vermiş tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu başarıda önemli katkısı olan Milliyetçi Hareket Partisi Başkan, yönetici ve üyelerine teşekkür ediyorum. Ama en büyük katkıyı veren ve en içten teşekkürlerimi Evet'i tercih eden Akyazılı hemşehrilerime sunuyorum. Bu başarı hepimizin bundan sonra yeni bir sisteme geçiş yaparken birlik ve beraberlik içinde yaşayarak yeni Akyazı'yı ve yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.



Aynı zamanda; Akyazı Güzlek Mahallesi yüzde 100 'Evet' oyu ile Türkiye'de birinci oldu. 318 oydan 2 oy geçersiz çıktı, 316 oy ise 'Evet' çıktı. - SAKARYA