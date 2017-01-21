Markovic Zor Günler Yaşıyor!

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Liverpool'dan sezon başında Sporting Lizbon'a kiralanan yıldız futbolcu, bekleneni veremeyince sözleşmesi fesh edilerek geri yollanıyor. 1.3 milyon paund karşılığında kiralanan Markovic, sezonun ilk yarısında sadece 11 maçta forma giyebilmiş, 1 gol atmış ve hiç asist yapamamıştı.

Son dönemde Sporting kulübünde hiç süre alamayınca Liverpool kulübü, Sırp futbolcuyu geri çağırdı.



2014 yılında 20 milyon paunda Liverpool tarafından satın alınan Markovic, geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe'ye kiralanmış ve sakatlıklarla boğuşmuştu.