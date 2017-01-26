Markopaşa Müzikali

Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu, Nejat Uygur'un uzun yıllar başarıyla oynadığı Markopaşa oyununu yeni bir yorumla müzikal olarak sergiliyorlar.



Oyunda Süheyl ve Behzat Uygur, Emine Ün, Uğur Babürhan, Leyla Yüngül, Birol Engeler, Burcu Afşin, Ömer Yılmaz ve 15 yıl aradan sonra tekrar sahnede göreceğimiz Nejla Uygur rol alıyor. Müzikalin dijital görsel tasarımları Jr. Behzat Uygur'a, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç'a, besteleri Afife Jale ödülüne sahip Serpil Günseli'ye, şarkı sözleri, dekor tasarımı ve yönetmenliği Uğur Babürhan'a ait.



Türk tiyatrosunun komedi dalındaki en büyük ustalarından Nejat Uygur tarafından uzun yıllar başarıyla sahnelenen "Marko Paşa" isimli oyun, günümüz yorumuyla Süheyl ve Behzat Uygur tiyatrosu tarafından, geleneksel Türk tiyatrosu ekolünde önemli bir yer teşkil eden operetlerinden bir örnek olarak sahnelenecek.



"Markopaşa"yı yıllar önce büyük usta Nejat Uygur'dan izlemiş, bugünde Süheyl ve Behzat Uygur'dan izlemek isteyecek farklı yaş gruplarından olan geniş bir seyirci yelpazesine sahip olan oyun, antrakt dahil olmak üzere, toplam 120 dakika sürüyor.



Franz Von Schönthan ve Gustav Kadelburg tarafından yazılan oyun, Nejat Uygur tarafından Türkçe'ye ve geleneksel Türk Tiyatrosuna uyarlandı. 15 farklı şarkıyla ve danslarla zenginleştirilerek tuluat ve modern tiyatronun harmanlandığı bir operet tadında Dünya Tiyatrolar Günü'nde seyirci ile buluştu.



Sinopsis



1920'li yılların sonunda İstanbul'da varlıklı ve despot bir Paşa ve ailesinin köşküne iç güveysi damat olarak alınan Hayrullah'ın, karısına aşık olmasına ragmen bir türlü aynı evin içinde kavuşamaması. Hayrullah'ı ziyarete gelen eski okul arkadaşı Suat, durumu farkeder ve ona Paşanın oğlu Seyfettin'in, eski hocalarından Haydar Beyin kızı Güzin ile birlikte olduklarını fakat Seyfettin'in Güzin'i kandırıp Fransa'ya gittiğini söyler. Oysa Seyfettin Güzin'e olan aşkı yüzünden, Hayrullah eniştesiyle anlaşıp fransadan kaçarak köşkte Faslı bir kadın hizmetçi kılığında işe başlamıştır. Paşanın Küçük kızı Mürvet, Suat'a aşıktır ve onunla evlenmek ister. Tüm bu olayların Paşadan gizlenmeye çalışılması ve günün birinde Hayrullah'ın arkadaşı Suat'ın sayesinde evin kontrolunu ele geçirmeye başlamasıyla her şey tersine dönmeye başlamıştır. Hayrullah eline bile dokunamadığı karısıyla balayı planlamaktadır. Avukat Suat, Hayrullah'ın eşi Meziyet'i de ikna etmiştir ve Meziyet tüm o soğuk tavrından vazgeçip kocasına son derece sıcak davranmaya başlayan bir eş olmuştur. Güzin'i paşayla tanıştırmaktan başka bir seçenek kalmamıştır. Ev halkı Güzin'i başka asil bir ailenin kızı olarak köşke getirirler ama Güzin tüm dürüstlüğüyle Paşaya gerçekleri anlatır. Paşa bütün bu olayların farkında olduğunu ve Paşa'nın karısı Müşerref Hanım'ın destekleriyle gençlerin mutlu olmasına izin vermesiyle oyun son bulur.