Marketten Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki gün önce markete girerek, kasadaki 2 bin lirayı çalıp motosikletle olay yerinden kaçan zanlıyı polis yakaladı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrasında marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.



Görüntüde hırsızlık esnasında, bir kişinin de gözcülük yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri tespit ettikten sonra harekete geçti.



Markette gözcülük yapan Muhammed Ö. (19) ile onun ifadesi doğrultusunda Bora C. (25) gözaltına aldı.



Zanlılar emniyete götürüldü.