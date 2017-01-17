Marketten Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te bir marketten hırsızlık yapıldığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, önceki gün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Fazıl Armutçu'ya ait marketten sesler geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu polise ve iş yeri sahibine bildirdi. Gelen sesler üzerine marketten çıkan şahıslar kayıplara karıştı. Yaşanan olayı kaydeden iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kimliği belirsiz 4 kişinin gelerek levye yardımı ile kapısını kırdıkları iş yerinden 15 bin TL değerinde malzeme alarak kaçtıkları görülüyor.



"Geceleri evimize gidemiyoruz"



İş yerinin daha önce de soyulduğunu ve son zamanlarda sürekli çevre esnaflarda hırsızlık olayının yaşandığını dile getiren iş yeri sahibi Fazıl Armutçu, "Sabaha karşı saat 5 sıralarında alarm çaldı, daha sonra buradaki komşular da aradılar. Hemen iş yerine geldik ancak hırsızlar, kapıyı kırmış, içeriden barkod sistemi, bilgisayar ve gıda malzemesini alarak kaçmışlardı. Polisler de geldiler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldılar. Ama halen bir sonuç çıkmadı. Biz artık evimize gidemiyoruz, dükkanda uyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Yaşanan hırsızlık olayında görüntülerdeki şahısların kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP