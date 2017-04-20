Marketten Çıkan Kadın Bacağına İsabet Eden Mermiyle Yaralandı

Marketten çıkan kadın bacağına isabet eden mermiyle yaralandı



KÜTAHYA - Kütahya'da alışveriş yaptığı marketten çıkan kadın, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesinde iki kişi arasındaki kovalamaca esnasında, şüphelilerden biri diğerine tabancayla ateş etti. Mermi, bu sırada alışveriş yaptığı marketten çıkan Aynur Çağımlı'nın bacağına isabet etti. Yere yığılan yaralı kadının yardımına çevredekiler koştu. Çağımlı, 112 Acil Servis ekibince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.