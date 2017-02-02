Marketteki Silahlı Soygun Anı Kamerada

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde marketteki bayan kasiyeri silahla etkisiz hale getirip kasadaki 2 bin lirayı çalan soyguncu polisin sıkı takibi sonrası yakalandı. Marketteki silahlı soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede bir markette meydana gelen olayda, markete giren kimliği belirsiz bir kişi silahını çekip marketteki kasiyer bayanı etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 2 bin lirayı alıp motosikleti ile olay yerinden kaçtı. Marketteki silahlı soygun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Olayın ardından soruşturma başlatan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden silahlı soygunu gerçekleştiren şahısla birlikte bir kişinin de market dışında gözcülük yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, önce gözcülük yapan kişiyi gözaltına aldı. Gözcünün ifadesi doğrultusunda hareket eden ekipler marketi soyan kişinin Orhangazi'de ikamet eden Bora C. (25) olduğunu belirledi. Şahsın evine gece geç saatte baskın yapan polis, Bora C.'yi de gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Bora C.'nin öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BURSA