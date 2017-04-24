Marketteki Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Pendik'te bir kişinin girdiği marketten hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki markete gece saatlerinde gelen bir şüpheli içeri girerek hırsızlık yaptı.



Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin markete girmesi ve kasada bulduğu paraları alması görülüyor.



Market sahibi İsmail Yılmaz, sabah iş yerine geldiklerinde durumu fark ettiklerini belirterek, "İçeriye manav kısmından kilitleri keserek girmişler. Para, sigara, laptop, televizyon ve bazı gıda ürünlerinden almışlar. Yaklaşık 12 bin lira zararımız var." ifadelerini kullandı.



Haber verilmesinin ardından olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.