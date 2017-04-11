Marketteki Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Bilecik'te markette bir kadının ücret ödemek için kasada sıra beklerken cebindeki telefonunun çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.



İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde bulunan markette alışveriş yapan bir kadın, bir süre sonra telefonunun cebinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



Polisler, kamera kayıtlarında, kadının ücret ödemek için kasada sıra beklerken cebindeki telefonunun yanında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındığını, ardından bu kişinin olay yerinden uzaklaştığını fark etti.



Güvenlik güçleri, söz konusu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.