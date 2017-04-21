Marketlerden Mama ve Peynir Hırsızlığı Kamerada

Adana'da iki zanlının, marketlerden bebek maması ve kaşar peynir çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı.



Merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Havuzlubahçe ve Meydan mahallelerindeki üç marketten son iki hafta içinde bir kilogram kaşar ve 12 kutu bebek maması çalındı.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, marketi gezerek raftan aldığı kaşar peynirini ceketinin altına saklayan kişinin, başka bir marketten aldığı 5 kutu bebek mamasını ise yanında getirdiği poşete doldurup parasını ödemeden ayrıldığını belirledi.



Başka bir görüntüde ise aynı şüphelinin, başka biriyle gittiği markette 7 kutu bebek mamasını poşete doldurup kasiyeri oyalayarak, parasını ödemeden ayrıldığı tespit edildi.



Ekipler, kimliklerini belirledikleri Yalçın E. ile Mehmet Ali A'yı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.