Marketlerde Plastik Poşet Kullanımı Sona Eriyor

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç. Dr. Güner Sümer, günde bin ton çöp oluşan Eskişehir'in, Bursa'da olduğu gibi ivedilikle modern bir katı çöp atık entegre depolama tesisine ihtiyacı olduğunu belirtti.



Marketlerde plastik poşet kullanımının 1 Ocak 2018 tarihinde sona erecek olması nedeniyle açıklama yapan Sümer, Türkiye'de marketlerde ambalaj malzemesi olarak kullanılan plastik poşetlerin ücretsiz olduğu için aşırı miktarda kullanıldığını aktardı. Sağlık ve hijyen yönünden poşet kullanılmasının sakıncalı olduğunun altını çizen Sümer, Avrupa da ve Amerika da kullanılmasının yasak olduğunu belirtti. Sümer, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Çöp depolama alanlarındaki poşetler 400 yıl doğada bozulmadan aynen kalmaktadır. Parçalanmış poşetler havada uçuşarak tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına dağılmaktadır. Bu da sağlık ve hijyen yönünden gıda yönetmeliğine sakıncalar getirmektedir. Amerika da poşet yerine ambalaj kağıdı ve Avrupa da ise bez torbalar kullanılmaktadır."



Eskişehir'de vahşi depolama yapılıyor



Doç. Dr. Güner Sümer, Eskişehir'de günde bin ton çöp oluştuğunu belirterek, "Bu atılan çöpler içinde; plastik poşetler, plastik pet şişeleri ve kağıtlar başta gelmektedir. Eskişehir de ayrıca ivedilikle modern bir katı çöp atık entegre depolama tesisinin kurulması gerekmektedir. Bugün Eskişehir'de vahşi depolama yapılmaktadır. Kurulacak yeni tesiste; depolama alanları, sınıflandırma ayırım tesisi, deponi sahası ve sızıntı suları toplama sistemi bulunmalıdır. Modern katı çöp atık depolama tesisi kurulduktan sonra eski çöp sahalarının üzerinin toprakla kapatılarak yeşillendirilmesi gerekmektedir. Bugün Bursa Belediyesi modern bir çöp depolama tesisi kurmuş olup sahadan gaz elde etmekte ve bu gazı yakarak elektrik elde etmektedir. Plastik poşetler, çöp depolama ve geri dönüşüm konusunda ilgili kurumları göreve davet ediyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR