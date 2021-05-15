Marketler saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaça kadar açık?
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Marketler saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaça kadar açık?
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Marketler saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler kaça kadar açık? Soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Tam kapanma genelgesi yayınlanırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konuları netlik kazandı. Tam kapanmada, bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta kapanıyor? İşte market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bakkal ve market çalışma saatleri değiştirildi. Yurtta tam kapanma sokağa çıkma yasağına üç günlük bayramda eklenince kasap, manav ve zincir marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak edilmeye başlandı. Yayınlanan genelge kapsamında bireylerin ikametlerine en yakın marketlerden alışveriş yapmasına izin veriliyor. Pazar günleri ise zincir marketlerin kapalı olduğu bilinirken Cumartesi günleri manav, kasaplar ve kuruyemişçiler belli saatlerde hizmet veriyor. Buna göre; Bugün bakkallar ve marketler açık mı?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri hafta sonu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 14 Mayıs Cumartesi günü marketler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

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