Marketçi Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı

KAYSERİ'de, market işleten 39 yaşındaki Murat Memiş'in tabancaya bacağından vurulduktan sonra kamyonetinde kan kaybından ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, 28 yaşındaki Şule Gümüşlük ile sevgilisi 39 yaşındaki Alpaslan Yüreğin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, önceki gün merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet- Ayşe İnci Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten evli ve 2 çocuk babası Murat Memiş, iddiaya göre alışverişe gelen Şule Gümüşlük'e ilişki teklif etti. Marketten çıkan kadın durumu önce eşi 36 yaşındaki İbrahim Gümüşlük'ye anlattı. Şule Gümüşlük, eşinin beklediği tepkiyi vermemesi üzerine olayı bu kez arkadaşı 31 yaşındaki Belgin U. ile sevgilisi Alparslan Yüreğin'e anlattı.



Alparslan Yüreğin, Şule Gümüşlük ile birlikte plan yaparak Murat Memiş'i yanlarına çağırdı. Memiş, konuşmak için geldiği sırada Alparslan Yüreğin, iddiaya göre bacağına ateş ederek onu yaraladı. Memiş yaralı halde, 38 LF 300 plakalı kamyonetiyle kaçmak isterken, olay yerinden 100 metre ileride, direksiyon başında kan kaybından araçta hayatını kaybetti.



Murat Memiş cinayetiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Murat Memiş'in telefon konuşmaları ve sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen Şule Gümüşlük, eşi İbrahim Gümüşlük, sevgilisi Alparslan Yüreğin ve arkadaşı Belgin U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Alparslan Yüreğin ile Şule Gümüşlük tutuklanırken, İbrahim Gümüşlük ve Belgin U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Kayseri