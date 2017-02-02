Market Soyguncuları Tutuklandı

Eskişehir'de bir marketten av tüfeği ile soygun yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren O.D., (23) ile M.T. (44), yanlarında getirdikleri av tüfeğini kasiyere yönelterek paraları istemiş, ardından aldıkları yaklaşık 3 bin 500 lira ile kayıplara karışmıştı. Olay sonrasında market içinde güvenlik kameralarına yansıyan olayı inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin saklandıkları ev belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, olayda kullandıkları av tüfeği, 4 fişek ve çaldıkları paralarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR