Market Sahibini Oyalayarak 19 Bin TL Çaldı

İzmir'in Urla ilçesinde bir markete giren hırsız, market sahibini oyalayarak kasada bulunan 19 bin TL'yi çaldı. Polis ekipleri hırsızı yapılan takip sonrası kısa süre sonra yakaladı.



Olay, Güvendik Mahallesi'nde bulunan 60 yaşındaki Şerif Ali Yaşar B.'ye ait olan markette gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiyle markete gelen bir şahıs market sahibini oyalayarak kasada bulunan 19 bin TL'yi çaldı. Durumun farkına varan market sahibi soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişinin 40 yaşındaki V.G. olduğunu güvenlik kameralarından tespit etti. V.G.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, V.G.'yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticaretinden de aramasının olduğu tespit edilen V.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR