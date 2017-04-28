Market Hırsızı Yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde üç marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yaptığı iddiasıyla eski uzman çavuş 27 yaşındaki Ö.G. yakalandı.



Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ay içerisinde üç marketin soyulmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği Ö.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Üç marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yapan, hırsızlık anında kar maskesi takan Ö.G'nin eski uzman çavuş olduğu öğrenildi. İşlediği disiplin suçu ile görevine son verildiği belirtilen Ö.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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