Markaların Sosyal Medya Karnesi Açıklandı

1-31 Mart döneminde en yüksek performans gösteren markaları belirledi.



Türkiye sosyal medya marka endeksi SocialBrands tarafından yayımlanan sıralamaya göre Nisan ayında sosyal medyayı en iyi kullanan marka English Home oldu.



Ev ve Dekorasyon Yüksek Etkileşim ile Zirvede



Markaların 1-31 Mart dönemindeki sosyal medya performansını değerlendiren SocialBrands Nisan sıralamalarında English Home birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz ayın da lideri olan marka bu ay da başarılı kampanya iletişim stratejisini sürdürdü.



SocialBrands Nisan sonuçlarına göre ev ve dekorasyondan bir diğer marka olan Madame Coco, kullanıcı etkileşiminde gösterdiği yüksek performans ile listede ikinci sırada yer aldı. Sosyal medya iletişim kanallarında kadınları hedef alan ve görsel iletişime ağırlık veren Madame Coco'nun başarısındaki en büyük etken Facebook'taki takipçilerinde aldığı yüksek etkileşim oldu.



Filli Boya sosyal medyada ses getirdi



8 Mart'ta Facebook ve Twitter'da en çok ilgi çeken kampanya Filli Boya'nın #AncaBeraber etiketiyle yayınladığı Kadınlar Günü'ne özel video çalışması olmuştu. Filli Boya'nın sosyal medyada ses getiren başarılı 8 Mart kampanyası, markayı bu ay sıralamalarda 3. Sıraya taşıdı.



BoomSocial verilerine göre Filli Boya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu Facebook'ta 129 bin beğeni ve 111 bin paylaşım, Twitter'da ise 179 bin beğeni ve 114 bin retweet aldı.



En başarılı markalar



Zen Pırlanta, geçtiğimiz aylardaki istikrarlı performansını sürdürerek bu ay SocialBrands sıralamalarında 4. sırada yer aldı. SocialBrands Top 100 listesine bu ay 5. sırada yer alan Türk Hava Yolları'nın ise Instagram'da ve Facebook'taki başarısı dikkat çekti. Özellikle Ramazan Bayramı'na özel yaptıkları indirim kampanyasına ait duyuru ve ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın ön planda olduğu paylaşımlar sosyal medyada ilgi gördü.



SocialBrands sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla Turkcell, Ziraat Bankası, Mercedes-Benz Türkiye, Uğur Soğutma ve Koç Holding.



19 bin markanın performansı incelendi



Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite'in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial'ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 19 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.



Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial'ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar'ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.



Marka sayfalarınızın performansını incelemeye hazırsanız, https: //www.boomsocial.com/Social-Brands adresini ziyaret edebilirsiniz. - İSTANBUL