Markalar Neden Juniper'i Tercih Etmeli?

IDC Bulut ve Veri Merkezi Konferansı'da Wise TV'ye konuşan Juniper Networks Kıdemli Sistem Mühendisi Artun Kocaman, markaların neden Juniper'i tercih etmesi gerektiğini hakkında bilgi verdi.



Kocaman, markaların Juniper'i neden tercih ettiğini şöyle açıkladı: "Juniper çok iddialı ve en üst sırada bulunan üreticilerden bir tanesi. Çünkü sunmakta olduğu teknolojiler çok iddialı. Ürün ailesi olarak switchleri ele aldığımızda port ve port arasındaki geçişler 550 nanosaniye gibi seviyelere ulaşabilmekte. Dolayısıyla hassas tipteki şebekeler için bu herhangi bir teknoloji olabilir, routher, firewall, switch tarafında değişik teknolojilerle çok esnek yapılar kurabiliyoruz."