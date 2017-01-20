Markalar Çadırı'ndan Engellilere 50 Tekerlekli Sandalye

Yenibosna'da bir alışveriş merkezinin bahçesine açılan Markalar Çadırı'ndan elde edilecek gelirin bir bölümüyle Türkiye Sakatlar Derneğine 50 akülü ve manuel tekerlekli sandalye bağışında bulunulacak.



Daha önce de aynı yere kurulan Markalar Çadırı yoğun ilgi ve talep üzerine yeniden açıldı.



Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Markalar Çadırı'nın, Aralık ayının başından bugüne kadar derneklerine 50 akülü ve manuel tekerlekli sandalye bağışladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bugünden itibaren çadırda bulunan markalar değiştiği için yeni gelen esnaflarımız da gelirlerinin bir bölümüyle derneğimize yine 50 tekerlekli sandalye bağışlayacak. Halkımız burada oldukça makul fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılarken, yaptıkları alışverişten elde edilen gelirin bir bölümüyle de engellilerimize yardımda bulunuyorlar. Buradaki firmalara, esnaflarımıza ve alışveriş yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Babası Cem Şahin ile çadıra gelen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Abdulkadir Şahin, "Buraya teşekkür belgesi ile gelenlere ayrıca indirim varmış. Babamla beraber geldik ve bana kıyafet aldık. Her şey çok ucuz. Ayrıca buradan elde edilen gelirle engellilere araç alınacağını öğrenince daha mutlu olduk." dedi.



Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilerin, Markalar Çadırı'na velileriyle gelmeleri halinde ekstra yüzde 20 indirim hakkı kazandığı bildirildi.