Markalar Çadırı' Çorlu'da Açıldı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Çorlu'da 'Markalar Çadırı' açtı.



İstanbul yolu üzerinde 7 bin metrekare alanda kurulan çadırda, birçok tanınmış giyim ve ayakkabı markasının yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunulacağı bildirildi.



Yapılan açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, burada açılan bu çadırın bölgedeki dinamikleri harekete geçireceğini söyledi.



Ceylan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen bu çadırın halka uygun fiyatlarla satın alma imkanı da vereceğini kaydederek, "Bu çadır bölgedeki ekonomiye katkı sağlarken, Çorlu'yu da bu alanda bir adım öne götürecek. Sanayici için fayda sağlayacağına inandığımız bu çadırda halkımız da aradığı ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabilecek." dedi.



Yapılan konuşmanın ardından sembolik kurdele kesildi ve çadır protokol tarafından ziyaret edildi.



Açılışa Tekirdağ Valsi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün katıldı.