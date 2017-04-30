Marka Yönetimi ve İletişimi Micro

Türkiye'nin ilk online tematik işletme okulu Univerist Business School, 31 Mayıs'ta bünyesinde Marka Yönetimi ve İletişimi eğitim programı veriyor.



Marka Yönetimi ve İletişimi Mikro MBA Programı gerek içeriği, gerekse eğitmen portföyü ile pazarlamanın marka yönetimi, marka iletişimi ve kurumsal iletişim tarafındaki gelişmeleri tüm yönleriyle sizinle buluşturan programdır. Yeni nesil marka yöneticilerinin gerek reklam ekseninde gerekse ürün ve hizmet ekseninde kurumsal iletişim, yeni nesil pazarlama, sponsorluk, medya planlama, bütünleşik pazarlama iletişimi ve iletişim bütçesi yönetimi ile birlikte sunulan bu programa mutlaka katılması ve deneyim sahibi olması gerekir.



Eğitimin Sağlayacağı Faydalar



Standart pazarlama karması dışına çıkarak, insan, sosyal çevre, kültür ve tüketici psikolojisi eksenindeki ürün, hizmet ya da marka adına yapılması gereken tüm çalışmaların öğrenilmesi



Rekabet dünyasında satışa giden etkili bir pazarlama faaliyeti için gerekli altyapıyı hazırlamanın ve yaratılıcılık ekseninde yer alan halkla ilişkiler, medya iletişimi ve reklam planlaması gibi standartlaşmış kalıplardan öteye taşıyarak, sosyal pazarlama, çekicilik yönetimi (attraction management) gibi yeni trendlerin deneyimlenmesi



Pazarlama kampanyalarının en etkili şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla etkili uygulama çalışmalarının yapılması



"Kişisel satış", "tanıtım", "deneyimsel pazarlama", "kriz yönetimi", "reklam" (çizgi üstü-çizgi altı), "sponsorluk" gibi pazarlamanın tüm ilgili faaliyetlerinin iletişim çatısı altında bir araya getirilmesi ile pazarlama uzmanlığının en yaratıcı ve keyifli kısmını uluslararası uygulamalar eşliğinde tecrübe edinilmesi



Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim uzmanlık alanlarını kapsayan Sosyal Sorumluluk, medya ilişkileri ve iletişim stratejileri gibi uzmanlık konuları hakkında bilgi edinilmesi



Kimler Katılmalı



Şirketlerde marka yönetecek olan ABM'ler ve BM'ler



Geleceğin marka yöneticileri



Pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen ve pazarlamanın iletişim tarafını öğrenmek isteyen çalışanlar



Farklı marka ve şirketlerden örnekler görmek, uygulama çalışmaları ile hem trendleri takip etmek hem de network yapmak isteyenler ve Bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.



Eğitim İçeriği



Marka Olgusu (Tanımlamalar ve İş Dünyasındaki Algı ve Anlamları)



Marka Nasıl Oluşur / Kurulur?



Marka Mimarlığı



Bütünleşik Pazarlama İletişimi



Marka Stratejisi



Satış Promosyonları



Reklamlar Başlıyor



Reklamcılık Dünyasına Hoşgeldiniz



Eğitim Genel Özellikleri:



Eğitim, uzaktan (Online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.



Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Öne Çıkanlar



Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim



Uygun fiyat



Hızlı ve kolay kullanım



Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)



Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…



Eğitimin Süresi:



Tahmini Olarak: 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi:



Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz



Sertifikasyon:



Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift sertifika verilmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : Marka Yönetimi ve İletişimi Micro



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır