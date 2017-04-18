Marka Yönetimi Nedir? Marka Yönetmeni Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Marka yönetimi. Peki Marka yönetmeni kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?