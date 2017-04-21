Marka ve Patent Sayıları Artıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017 yılının Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan marka başvuru ve tescil rakamlarını açıkladı. Bakanlık, başvuru sayısının 29 bin 615'e ulaştığını kaydetti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017 yılının Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2017 yılının Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan marka başvuru sayısı 26 bin 8'i yerli olmak üzere toplam 29 bin 615'e ulaştı. Yerli marka başvuru oranı yüzde 87,7 oldu. Yerli marka başvuruları geçen yıla göre yüzde 2 arttı. Patent başvuru sayısı bin 221 yerli, 2 bin 737 yabancı olmak üzere toplam 3 bin 958'e ulaştı. Patent başvuruları da geçen yıla göre yüzde 23,1 arttı. Faydalı model başvuru sayısı ise 890'ı yerli, toplam 901 oldu. Yerli faydalı model başvurusu oranı yüzde 98,8'dir. Tasarım başvuru sayısı 10 bin 424 yerli, 317 yabancı, toplam 10 bin 741 oldu. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 94,17 oldu. 2017 yılı Mart ayı itibariyle tescil sayıları ise markada 15 bin 659'u yerli toplam 18 bin 803'e, patentte 482'si yerli toplam 3 bin 312'e, faydalı modelde 704'ü yerli toplam 723'e, tasarımda ise 8 bin 912'si yerli toplam 9 bin 175'e ulaştı" denildi. - ANKARA