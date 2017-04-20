Şehirlere marka değeri kazandıran, kuvvetli markaların buluşma noktası Marka Şehirler Zirvesi'nde geri sayım başladı. Sait Halim Paşa Yalısı'nda 11 Mayıs 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek 2. Marka Şehirler Zirvesi'nde, şehirlerin markalaşma sürecinde hak ettiği değeri doğru algıyla ortaya çıkarmak ve uluslararası yatırımlara zemin oluşturulmasına yönelik konuşmalar ve kararlar ele alınacak.



Bu yıl ikincisi yapılacak 2. Marka Şehirler Zirvesi'nde, sosyo - ekonomik, çevresel ve kültürel açıdan tüm kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, sadece fiziksel kaynakların değil, insani ve sosyal faktörlerle yaşam kalitesinin artırmaya yönelik evrensel ortak değerler ele alınacak.



Dünya artık akıllı kentlerin önemini kavrıyor



Şehirleri inşa eden markaları ve şehirleri şehir yapan diğer alanlardan markaların bir araya geleceği, 2. Marka Şehirler Zirvesi'ne, özellikle terör olayları nedeniyle kaybolan ülke güvenirliliğinin, imajının ve prestijinin yeniden inşası için sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de katılacak. Düzenlenecek zirve ile ilgili Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, "Türkiye'nin, bulunduğu konum itibariyle ekonomik, sosyal ve kültürel yönden stratejik önemi büyük. Bu özellikler, ülkemizi yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar barındıran önemli bir Pazar haline getiriyor" dedi.



Daha iyi eğitim, sağlık, barınma kısaca daha iyi yaşam koşulları arayan insanların kentlere doğru yöneldiğine dikkat çeken Kopuz, "Şehirlerimiz bu nüfus yönelmesini istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya ne kadar hazır? Ne yapmalıyız? Bütün bu soruların yanıtları bu zirvede masaya yatırılacak. Yaşanabilir, sürdürülebilir - marka kentler için, daha iyi yaşam koşulları için gereken sosyal, kültürel, mimari, mühendislik ve pek çok alanlar ele alınacak" dedi.



Yatırımlar konusunda önemli ataklar yapılan Türkiye'de, son dönemde bazı olumsuzluklar nedeniyle hedeflerimizden geri çekilmenin yanlışlığına vurgu yapan Kopuz, "Türkiye ekonomisi durağanlığı kaldırmaz. Ülkemiz küresel güçlerle rekabet edebilecek yüzlerce fırsatı bir arada barındıran kuvvetli bir ülke. Eğitim, sağlık, turizm, inşaat, üretim alanlarında yakın coğrafyanın merkezi durumunda. Bu zirve ile amacımız; Şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak. Farklı alanlardan iş birliklerini çoğaltmak, teşvik etmek, kültürel, sosyal, ekonomik, çevresel alanlarda yaşam kalitesini ve etkileşimini arttırmak. Markalarımıza ve ülke imajımızı güçlendirmek. İnanıyorum ki 2. Marka Şehirler Zirvesinde, kamu ve özel sektörün liderleri bir araya gelerek bu konuda ivedi kararlar alacaklar" - İSTANBUL