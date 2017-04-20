Marka Şehirler Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Marka Şehirler Zirvesi 11 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Zirvenin organizatörü Eventuum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirlere marka değeri kazandırmayı amaçlayan Marka Şehirler Zirvesi'nin ikincisi bu yıl 11 Mayıs tarihinde İstanbul'da yapılacak. Zirve kapsamında şehirlerin markalaşma sürecinde hak ettiği değeri doğru algıyla ortaya çıkarmaya ve uluslararası yatırımlara zemin oluşturulmasına yönelik konuşmalar yapılacak ve kararlar alınacak.



Açıklamada yer alan bilgilere göre, şehirleri inşa eden markalar ile şehirleri şehir yapan diğer alanlardan markaların bir araya geleceği, 2'inci Marka Şehirler Zirvesi'ne, özellikle terör olayları nedeniyle kaybolan ülke güvenirliliğinin, imajının ve prestijinin yeniden inşası için sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de katılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, "Türkiye'nin, bulunduğu konum itibariyle ekonomik, sosyal ve kültürel yönden stratejik önemi büyük. Bu özellikler, ülkemizi yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar barındıran önemli bir pazar haline getiriyor. Daha iyi eğitim, sağlık, barınma kısaca daha iyi yaşam koşulları arayan insanlar kentlere doğru yöneldi. Şehirlerimiz bu nüfus yönelmesini istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya ne kadar hazır? Ne yapmalıyız? Bütün bu soruların yanıtları bu zirvede masaya yatırılacak. Yaşanabilir, sürdürülebilir-marka kentler için, daha iyi yaşam koşulları için gereken sosyal, kültürel, mimari, mühendislik ve pek çok alan ele alınacak. Zirve ile amacımız; şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.