Marka Şehirler' Programı Tgrt Haber'de Başlıyor

81 il ve markalaşmış ilçelerin konu alınacağı 'Marka Şehirler' programı, her cumartesi TGRT Haber ekranlarında yer alacak.



Doğası ve kültürü çok zengin olan ülkemizin marka şehirleri ve ilçeleri ekranlarınıza geliyor. Daha önce hiç yapılmayan 'Marka Şehirler' programı 81 il ve markalaşmış ilçeleri konu alacak. Markalaşmada etkin rol oynayan ve ülkemizi en iyi temsil eden şehir ve ilçeler tek tek gezilecek. Bu süreçte yaşanılan olumsuzlukların nasıl aşıldığı ve burada etkin rol oynayan insanların nasıl yol izlediği anlatılacak. Şehirlerin ya da ilçelerin markalaşma adına göstermiş oldukları etkinlikler ön plana çıkartılıp incelenilecek. Şehir ve ilçelerin kültürü, sanatı, turizmi, sağlık turizm, kış turizmi, doğa turizmi ve bunlara bağlı olarak ekonomisi masaya yatırılacak. Yine markalaşmada etkin rol oynayan insanlar; belediye başkanları, valilikler, kurum temsilcileri ve özel kişiler programa konuk olacak. Hepsinin ayrı hikayesi olan şehir ve ilçelerimizin güzelliklerini bu programda bulabileceksiniz. Edirne'den Kars'a kadar tüm Anadolu karış karış gezilip ekranlarınıza taşınacak.



'Marka Şehirler' programı Serpin Alparslan'ın sunumuyla her cumartesi saat 14.00'te canlı yayınla TGRT Haber ekranlarında yer alacak. - İSTANBUL