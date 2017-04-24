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Marka, Patent ve Coğrafi İşaret Başvurularının Esasları Belirlendi
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Marka, Patent ve Coğrafi İşaret Başvurularının Esasları Belirlendi

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürünlerin tescili için 143 maddelik yönetmelik hazırlandı.

Marka, Patent ve Coğrafi İşaret Başvurularının Esasları Belirlendi

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürünlerin tescili için 143 maddelik yönetmelik hazırlandı.

Kaynak: Dunya.com

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