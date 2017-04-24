Marka, Patent ve Coğrafi İşaret Başvurularının Esasları Belirlendi
Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürünlerin tescili için 143 maddelik yönetmelik hazırlandı.
Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürünlerin tescili için 143 maddelik yönetmelik hazırlandı.
Kaynak: Dunya.com
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