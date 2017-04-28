Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Marka Eğitim Şehri Kırklareli Çalıştayı" başladı.



Kırklareli Valisi Esengül Ci·velek, Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, eğitim alanında gerçekleştirilen tüm çalışmaları önemsediklerini söyledi.



Yürütülen projeler ile aydınlık bir ülke, güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Civelek, "Hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsur eğitimdir. Bir ülkenin en büyük zenginliği de yetişmiş insan gücüdür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ve bu seviyenin üzerine çıkabilme de ancak güçlü, kaliteli, nitelikli bir eğitimle olacaktır. Başarılı, verimli bir çalıştay temenni ederek emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Çalıştayda Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım da bir sunum yaptı.



Çalıştay, yarın sona erecek.