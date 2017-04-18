Mark Zuckerberg'in Paylaştığı Bilgilere Göre Instagram Stories, Snapchat'ı Geride Bıraktı

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir, anlık mesajlaşma uygulaması olan Snapchat, Facebook tarafından 3.9 milyar dolara satın alınmaya çalışılmış; ancak bu teklif Snapchat tarafından reddedilmişti.



Yaşanan bu sürecin ardından Snapchat'e benzer olarak, Instagram'ı 2012 yılında satın alan Facebook tarafından kullanıcılara sunulan "Stories (hikayeler)" özelliği Snapchat'ı geride bıraktı.



WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi platformların da daha sonradan bu sürece dahil olması ise Snapchat'ı oldukça zorlu bir sürece itti.



Geride bıraktığımız üç aylık süre içerisinde, günde 150 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram, Mark Zuckerberg'in paylaştığı güncel verilere göre; artık günde 200 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip.



Snapchat'ın ise günde 158 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olduğu düşünüldüğünde, açıklanan rakamlar Snapchat'ın oldukça zorlu bir sürece girdiğini net bir şekilde belli ediyor.



Snapchat'a özgü olan bu özelliğin Facebook tarafından Instagram ve diğer platformlarda kullanıma sunulmaya başlanmasının ardından, bir yıldan kısa bir sürede bu rakamlara ulaşması ise Facebook'un pazarın tek ismi olmak istediği yönünde sinyaller vermeye devam ediyor.