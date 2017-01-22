Mark Zuckerberg'den Ölülere Dava!

Facebook CEO Mark Zuckerberg yine komşularının başına dert oluyor. Şimdi de Hawaii'de bulunan 700 dönümlük bir arazinin haklarını korumaya çalışıyor. Bu sefer, devasa bir duvar örmektense, Zuckerberg, arazinin üzerinde hak iddia eden ya da miras kalan yüzden fazla insana bir seri dava açtı ve bu insanlar arasında ölmüş olanlar da var.



Honolulu Star - Advertiser'ın yayınladığı habere göre, Aralık ayının sonlarında açılan sekiz dava arazi sahibi ailelerin arsalarını en yüksek fiyat teklifine satmaya zorluyor. Bu davalar ülkenin "sessiz mülkiyet" yasal işleminden faydalanarak mülk sahiplerini bulup arsayı satmaya zorluyor.



Zuckerberg'in mal varlığı hakkında menajeri Keoni Shultz şu açıklamayı yaptı: "Hawaii'de büyük arazilerin içinde küçük arsalar olması ve bunların ayrı ayrı sahipleri olması sık rastlanan bir durum. Bazı durumlarda bu ortak-sahipler arazi ile ilgili bir bilgiye bile sahip olmayabiliyorlar. "Sessiz mülikyet" yasal işlemi sayesinde bu ortak arsa sahipleri belirleniyor ve hak ettikleri parayı alıyorlar."



Zuckerberg 2014'te arazi için 100 milyon dolar ödediğinde mülk hala bir düzine küçük parçadan oluşuyordu. "Kuleana" denilen bu küçük arsaların sahibi olan yerli aileler yerel yasaya göre araziyi kullanma hakkına sahipler. Bazı durumlarda arazinin sahibi yaşamıyor olsa bile, vasiyete gerek duymadan kuleana'lar ebeveynden çocuklara geçiyor. Bu da demek oluyor ki, Zuckerberg'in 100 milyon dolar ödediği araziye ortak olan bir sürü insan var.



Yerli gazetenin söylediğine göre Zuckerberg'in bu hareketi çok nadir görülen bir hareket değil. Ancak, dünyadaki en zengin altıncı insanın, bazıları hayatta bile olmayan yüzlerce yerli Hawaii'liye dava açması kaba bir hareket olarak değerlendiriliyor. Zuckerberg'in avukatları arsa sahiplerinin hak ettikleri parayı alacaklarını açıkladı ama bazı aileler 100 yıllık topraklarını satmak istemiyorlar.



Zuckerberg'in komşularına verdiği rahatsızlık yüzünden dosyası kabarık. Geçen yıl, bir çok komşusunun rahatsız olmasına rağmen Kauai'deki arsasını devasa bir duvarla çevirmişti. 2014'te ise San Francisco'daki evinin yapımı için milyonlarca dolar harcarken, komşularını 18 ay boyunca "kuşatma altında" hissettirmişti. 2016'da inşası biten evin yarattığı sıkıntılar bitmedi, komşular bu sefer Zuckerberg'in korumalarının sokakta yasa dışı şekilde park etmelerinden şikayetçi oldular. Ayrıca bir de kıyamet günü sığınağı söylentisi var ama onu da başka zamana bırakalım...



İşe Zuckerberg'in açısından bakacak olursak, yılın ilk iki haftasında 5 milyar dolar kazanan biri için yüzlerce insana dava açmak küçük bir zahmetten ibaret.