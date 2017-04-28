Mark Toner: Türkiye, Amerikalı askerlerin hayatlarını riske soktu



Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Türkiye'nin, Irak'ın Sincar ve Kuzey Suriye'de Karaçok Dağı'na yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla, bu bölgede bulunan Amerikalı askerlerin hayatını riske attığını söyledi.



Toner, başkent Washington'da kendisinin son kez düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin söz konusu bölgelere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı. Toner bir soru üzerine, "Türkiye'nin hava saldırıları yapmaması gerektiğini söylediniz, yapmamalı dediniz. Hava saldırıları durmuş gibi görünüyor ama bu kez karadan saldırı düzenliyorlar. Kuzey Suriye'nin belirli yerlerinde dün de bu sabah da böyle oldu. Kürtler uçuşa kapalı hava sahası olmasını istiyorlar. YPG lideri Salih Müslim, 'ABD sessiz kalıp bir şey yapmamayı sürdürürse, Rakka operasyonuna katılımı durdururuz' dedi. Yorumunuz ne?" sorusuna verdiği yanıtta, "Türk hükümetinin girişimleriyle ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar, eylemlerini koalisyonla koordine etmemenin yanı sıra, bölgede bulunan Amerikalı askerlerin hayatını da riske attı" dedi.



Bölgede bulunan bütün güçlerin DEAŞ'e karşı mücadeleye odaklanmaları gerektiğini belirten Toner, "Türkiye'nin YPG ile ilgili endişelerini anlıyoruz ama biz YPG konusunda aynı fikirde değiliz. Türkiye'ye çok açık bir şekilde bizle ve öteki koalisyon üyeleriyle koordine etmeleri gerektiğini aktardık" diye konuştu.



Toner, Türk yetkililerle hangi düzeyde konuşulduğu, bunun elçilikler mi dışişleri bakanlıkları düzeyinde mi olduğu sorusuna, "Daha yüksek düzeylerde" karşılığını verdi bu konuda ayrıntıya girmeyeceğini söyledi.



'REFERANDUM KONUSUNU İZLİYORUZ'



Toner, Türkiye'de yapılan referanduma ilişkin endişeleri izleyip izlemediklerini soran bir gazeteciye de, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz kapsamında bu sorunları sürekli görüşüyoruz. Özellikle geçen yaz yaşanan darbe girişiminin ardından. Türk hükümetinin darbe girişiminin ardında kimler olduğunu belirleme, bunları çökertme çabaları konusunda haklı gerekçeleri var. Ama burada da aşırılığa gidilip gidilmediği soruları var. Türkiye'nin demokrasisini etkileyen yanlar var. Bu konuşmalar süregelmekte. Bu konulardaki endişelerimizi, Türkiye'nin demokrasi kalitesi konusundaki kaygılarımızı dile getirmeyi sürdüreceğiz" dedi. Toner, bu kaygıların hapse atılan gazetecileri ve politikacıları da kapsadığını belirtti.



"TÜRKİYE ABD'YE ERKEN HABER VERSEYDİ, ABD YPG'Yİ UYARIRDI!"



Toner, bir başka gazetecinin "Türkiye, YPG'nin üssüne düzenlediği hava saldırısını ve ayrıntıları ABD'ye erken haber verseydi, ABD engel olmaya çalışırdı ya da YPG'yi uyarırdı. Bu durumda Türkiye'nin hava saldırılarını ABD'ye erken haber vermesini nasıl bekleyebiliriz" sorusuna verdiği yanıtta, "Türkiye'nin niyetinin ne olduğu ile ilgili konuşmayacağım. Ama bölge son derece karmaşık bir savaş alanı. Sahada birçok operasyonel güç var, yalnızca Türk ve Kürt güçleri değil. Dediğim gibi koordinasyon yoksunluğu Amerikalı askerleri de riske soktu. Öncelikle bu koordinasyon yoksunluğu konusu var. Gerçekleştirilen hava saldırıları konusunda eşgüdüm eksikliği var. Bunu netleştirdik. Söylediğim gibi Türkiye'nin YPG'ye bakış açısı bizimkisinden farklı olduğunu anlıyoruz. Ama bu bize bu tür saldırıların ve yaklaşımların kabul edilemez olduğunu dile getirmekte geri adım attırmayacak" dedi.