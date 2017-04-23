Mario Gomez Geri Dönüyor

Alman Sport1 kanalının haberine göre Bavyera ekibi gelecek sezon Robert Lewandowski'ye iyi bir alternatif arayışı içerisinde. Listenin en üst sırasında ise şimdilerde Wolfsburg forması giyen eski Bayernli Mario Gomez var.



Gomez'in Lewandowski'nin yedeği olmak konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği henüz bilinmiyor. Fakat Sport1 kanalı Gomez'in, eşi Carina Wanzung'un Münih'te yaşaması ve 2018 Dünya Kupası kadrosuna dahil olmak için üst seviyede kalmak istemesi nedeniyle bu transfere sıcak bakabileceğini belirtiyor.



Gomez için Claudio Pizarro örneği de verildi. 2013'te Bayern'e geri dönen yıldız golcü o sezon Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi üçlemesinin mimarlarından biri olmuştu.



Bayern, Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçına Lewandowski'den yoksun çıkmış, onun yerine forma giyen Thomas Müller beklentileri karşılayamamıştı.



Bu sezon başında Beşiktaş'tan Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez 29 lig maçında 14 gol kaydetti. Fakat Wolfsburg 30 hafta sonunda toplayabildiği 33 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme korkusunu yakın bir şekilde hissediyor.



(Ajansspor)