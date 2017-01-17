Mario Gomez Beşiktaş Günlerini Böyle Anlattı

FutbolArena Dış Haberler - Futbol hayatına Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'ta devam eden Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez kariyeriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.



The Players Tribune sitesi için kariyerini anlatan Mario Gomez, Beşiktaş günleri için 'ikinci bahar' vurgusu yaptı.



İşte Mario Gomez'in o sözleri:



"Fiorentina'da yaşadıklarımı unutmak için Beşiktaş'a transfer oldum. Türk taraftarlar kulüpleri için yaşıyorlar. Onların önünde top oynamak harika bir histi. Beşiktaş'a transfer olmamı kariyerimin sonu olarak yorumlayanları pişman ettim. Euro 2016'ya gitmek ve şampiyonluk yaşamak istiyordum. İstanbul'da yakaladığım enerjiyi iyi kullandım ama 7 yıl sonra lig şampiyonu olduk. Gol kralıydım ama yeniden mutluydum. Ardından haberleri okudukça endişelim arttı ve eve dönmeye karar verdim."



