Mario Balotelli Yaptığı Bilek Hareketleriyle Rakibinin Aklını Aldı

Mario Balotelli, Nİce'ın Paris Saint Germain'i 3-1 yendiği karşılaşmada köşe gönderine yakın mesafede yaptığı artistik hareketlerden sonra bir an da yerde kaldı.

Mario Balotelli Yaptığı Bilek Hareketleriyle Rakibinin Aklını Aldı

Nice evinde Paris Saint Germain ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan kırmızı-siyahlı ekip PSG'ye şampiyonluk yolunda ağır bir mağlubiyet yaşattı.

Maçın 52. dakikasında sol kanatta topla buluşan İtalyan forvet yaptığı bilek hareketleriyle tribünlerden alkış alırken rakibi Mautidi'nin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Balotelli'nin adı Galatasaray ile anılıyor.

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