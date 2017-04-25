Marine Le Pen Ulusal Cephe Liderliğini Bıraktığını Duyurdu





Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmayı başaran Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, partisinin liderliğini bıraktığını duyurdu.



Ayrılıkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle seçim kampanyası dönemine damga vuran aşırı sağcı lider bütün Fransızların cumhurbaşkanı olacağı vaadinde bulundu: "Ben her zaman Fransa Cumhurbaşkanı'nın bütün Fransızların cumhurbaşkanı olduğuna inandım. Bu görevden dolayı o bütün Fransızları bir araya getirmeli. Bu yüzden benim de Ulusal Cephe'nin başkanlığından ayrılmam kaçınılmaz görünüyor. Bu akşamdan itibaren artık Ulusal Cephe'nin başkanı değil, cumhurbaşkanı adayıyım."



Bu arada yaklaşık 200 kişi Paris'te Le Pen aleyhine protestoda bir araya geldi. Grup üyeleri aşırı sağcı liderin ikinci turda kazanmaması için halkı Macron'a oy vermeye çağırdı.



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