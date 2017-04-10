Marinada 3 Yat Yandı, Bir Kişi Öldü (2) - Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki büyükşehir belediyesine ait yat limanında çıkan yangınla ilgili Kuzey İrlanda uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Muğla Büyükşehir Beldiyesi Yat Limanı'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında "White Layd", "Cartano" ve "Passion" isimli yatlar tamamen yandı.



Kullanılamaz hale gelen yatlar yan yatarak denizin yüzeyinde kaldı. Bir yatta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.



İtfaiye ekipleri "Cartano" isimli yatta bulunan Ekrem Gökçe'nin (63) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Türker Demir ise hastaneye kaldırıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangının diğer yatlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.



Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin de denizden müdahale ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Bu arada, "Passion" teknesinden çıktığı belirlenen yangınla ilgili Kuzey İrlanda vatandaşı Billy Clark (34) ve Glover Rosik Patricia (24) gözaltına alındı.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.