Mariah Carrey, Rihanna'nın Yaptığı Topuklu Ayakkabılarla Spor Yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın bir spor markasından üretmiş olduğu topuklu ayakkabıları giyen Mariah Carrey, fotoğrafını Instragram'dan paylaştı. Carrey'nin file çoraplı ve mayolu hali ile spor yapması "yeni bir akım başlatır mı" sorusunu akıllara geldi. Carrey'nin fotoğrafını Rihanna ve Şarkıcı Michelle Visage da yeniden paylaştı.

RİHANNA: BEN YAPTIM

Mariah Carrey, ilginç spor kıyafetini paylaşmasının ardından, Rihanna da Carrey'nin fotoğrafını yeniden paylaşıp Carrey'nin ayakkabılarını işaret ederek "ben yaptım" dedi.

İşte MariahCarrey'nin o paylaşımı:

