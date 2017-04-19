Maria Sharapova Kortlara Geri Dönüyor

Ünlü tenisçi Maria Sharapova, 2 sezon önce ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak 2015'te alınan doping numunesinde yasaklı meldonyum maddesine rastlanması sonucu kortlardan 15 ay uzak kalmıştı.

İnstagram hesebından takipçilerine, ''Sadece bir kaç gün daha!'' yazarak antreman videosu atan rus tenişçi, takipçilerini sevindirdi.

NEDEN CEZA ALMIŞTI

Avusturya Açık'ta doping numunesinde vücudunda yasaklı madde bulunan ünlü tenisçi,söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ve yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söylemişti . Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından spordan 2 sezon önce 8 Haziran 2015'te 2 yıl men cezası alan 30 yaşındaki Rus tenisçi, meldonyumu bilinçli kullanmadığını belirterek söz konusu cezanın kaldırılması veya sürenin azaltılması için CAS'a başvurmuştu.Cas cezayı 2 yıldan 15 aya indirmişti.