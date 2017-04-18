Margvelaşvili'den Lavrova'a Abhazya Ziyareti Tepkisi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'ya bugün yapacağı ziyaretten derin endişe duyduklarını belirtti.



Margvelaşvili, Lavrov'un sözde Rusya Büyükelçiliğinin açılışı için Abhazya'yı ziyaret etme planını "yasa dışı eylem" olarak nitelendirerek uluslararası topluma Rusya'ya sert tepki göstermesi çağrısında bulundu.



Gürcistan Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Rusya Federasyonu'nun, Tiflis hükümetinin stratejik sabır politikası ve durumun düzenlenmesi için attığı yapıcı adımlara, Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı eylemlerle yanıt vermesi son derece endişe verici." ifadesini kullandı.



Rusya'yı 2008 yılında iki ülke yönetimleri tarafından imzalanan ateşkese uymamakla suçlayan Margvelaşvili, "Uluslararası ortaklarımızı, Rusya Federasyonu'nun sözde 'İmtiyazlı Çıkarlar Politikası'na karşı çıkmaya, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlaline sert tepki göstermeye çağırıyoruz." dedi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'ya bugün gitmesi, iki gün sürecek ziyareti çerçevesinde Sokhumi kentinde Rusya'nın sözde Abhazya Büyükelçiliği binasının açılışını yapması bekleniyor.