Mardinlilerden Afrika'ya Yardım

Mardinli hayırseverler, Sudan'a üç su kuyusu açıp, bir camii inşa edecek.



Afrika'daki insanlara su kuyusu açmak için çalışma başlatan İHH Mardin Şubesi, 3 su kuyusu açarak bir caminin yaptırılmasını üstlendi. İHH Mardin Şube Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, kuyu açılmasına ve cami inşaatına sponsor olan hayırsever işadamlarına plaket vererek teşekkür etti. Annesi Latifa Aşar adına Sudan'da bir su kuyusu açan işadamı Feridun Aşar'a ve Sudan'da bir cami yaptıran Şirin Özgün'e plaket veren Timurağaoğlu, "Afrika'nın Gana ülkesinde su sıkıntısı çeken Pusiga şehirlerinden sonra Sudan'a da bir su kuyusu açtık. İHH İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesi olarak Afrika ülkelerinde su sıkıntısı çeken Müslümanlara yardım etmek amacıyla su kuyularını açma kararı aldık. Katkıda bulunan hayırsever işadamlarımıza ne büyük sevap kazandıklarını ileride daha iyi anlayacaklardır" dedi.



Sudan'a yapılan yardımlar hakkında da bilgiler veren Timurağaoğlu, "Feridun Aşar bey kardeşimiz geçen yıl bizimle birlikte Sudan'a geldi ve oradaki durumu gördükten sonra Sudan'daki kardeşlerimizin Su ihtiyacının karşılanması için Annesi Latifa Hanım Adına bir kuyu açtırdı. Ayrıca Hacı Şirin Özgün Kardeşimiz de Sudan'a bir cami yaptırma görevini üstlendi. Yaptıkları bu hayırlı hizmetlerden dolayı her iki hayırseverimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Su kuyusu açtıran Feridun Aşar, "Dünya malı dünyada kalır. Anne ve babamız ebediye intikal etti. İnşallah mekanları cennettir. Peygamber Efendimiz cennetin annelerin ayakları altında olduğunu buyurmuş. Bizler de buna inananlar olarak annelerimizi hayırla yad edeceğiz ve adlarına yapacağımız hayırlarla onları daima dualarda tutmaya çalışacağız. Aile olarak imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürecek. Bu hayırlı işe vesile olduğu için İHH Mardin temsilciliğine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Cami yaptıran işadamı Şirin Özgün ise, "İHH'nın Dünya'nın farklı ülkelerinde yaptığı yardımları ilgiyle izliyoruz. Babamla birlikte mağdur İslam ümmetinin yaşadığı coğrafyada hayırlı bir işe yapalım dedik ve Sudan'dan da bir Cami yatırma kararı aldı. Yüce Allah dili, ırkı, kökeni ne olursa olsun mazlumların yanında olun diye buyurur. Bizler de bu inançla böyle bir hizmetin içine girdik. Allah vesile olanlardan da razı olsun" ifadelerinde bulundu. - MARDİN