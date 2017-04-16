Mardinliler Sandığa Yöresel Kıyafetlerle Gitti

Mardin'de bazı vatandaşların oy kullanmak için sandığa yöresel kıyafetlerle gitmesi renkli görüntüler oluşturdu.



Mardin merkez ve ilçelerinde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sorunsuz devam ediyor. Mardinli seçmenler sabahın erken saatinde sandık başına gelmeye başladı. Kızıltepe ilçesi Kumlu Mahallesi'nde bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandıkta oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Üzerlerinde beyaz fistan başlarına puşi takan vatandaşlar, oylarını giydikleri yöresel kıyafetlerle kullandı.



Oyunu kullanan 74 yaşındaki İzzet Çevik, referandum un Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti. Çevik, "Bugün malum halk oylaması vardı, bizler de köylüler olarak okula gelerek oyumuzu kullandık. Bu referandum un ilimize, bölgemize, ülkemize, tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Köylülerden Mahmut Demir, "Bugün okula gelip oyumuzu kullandık. Bu referandum , Ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun. İyi temennilerle oyumuzu kullandık, artık sonuçları bekleyeceğiz" diye konuştu.



Arapça konuşan köylülerden Hacı Ahmet Mecid, "Bugün Dukuk köyü sakinleri olarak referandum daki oyumuzu kullanmaya geldik. Oyumuzu kullandık, hayırlara vesile olsun. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerinde bulundu.



Mardin merkez ve ilçelerinde bin 560 sandıkta 454 bin 263 seçmen oy kullanması beklenirken, kentte 11 bin 318 güvenlik görevlisinin seçim süresince görev yapacağı kaydedildi.



Ayrıca, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçları da vatandaşlara bugün ücretsiz hizmet veriyor. - MARDİN