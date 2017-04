Mardinliler Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Referandum sonuçlarını değerlendiren Mardinliler, yeni dönemden umutlu olduklarını ifade ederken, en büyük beklentilerinin ise yatırım olduğunu kaydetti.



Pazar günü yapılan referandumunda halk, yüzde 51,4'le 'Evet' diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliğini onayladı. Referandum halk oylamasına katılım oranının yüzde 82.22 olduğu Mardin'de 'Hayır' oyları yüzde 59,0 olurken, 'Evet' oyları yüzde 41,0'de kaldı. Kente bağlı Artuklu, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli'de 'Evet' oyları önde olurken, Nusaybin, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik ve Dargeçit ilçelerinde 'Hayır' oyları önde oldu. Yüzde 78,3 ile 'Evet' oylarının en yüksek olan ilçe Yeşilli olurken, yüzde 78,6 ile 'Hayır' oylarının en yüksek ilçe ise Nusaybin oldu. Halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarını ve bundan sonraki süreçte de beklentilerini dile getiren Mardinliler, özellikle yatırımların bir an önce bölgeye kaydırılmasını istedi.



"Herkes özgürce oyunu kullandı"



Suriyeli Sabah Kasım, hem Türkiye hem de Suriye vatandaşı olduğunu söyleyerek referandumda 'Evet' oyu kullandığını söyledi. Seçimin çok güzel geçtiğini kaydeden Kasım, "Türkiye gerçekten demokratik bir ülke. Bizim burada gördüğümüzü hayatımız boyunca Suriye'de görememişiz. Suriye'deki seçimlerde zorla 'evet' dedirtiyorlardı, burada öyle bir şey yok. Maşallah bir taraf hayır diyor bir taraf evet diyor. Herkes özgürce oyunu kullandı" dedi.



"Eskiye göre ilerleme var ama yetersizdir"



Referandum oranlarının beklentilerin altında olmasına rağmen çok güzel olduğunu kaydeden Mardinli esnaf Hamit Erkar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu ve Güneydoğu'ya özellikle teşekkür etti. Gerçekten de şükranlarını sunması gerekiyordu. Ancak buradaki yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Şu anki yönetimler bana göre yetersizdir. Belki ellerinden geleni yapıyorlar ama yetersizdir. Şuanda kayyumun bile çok daha çalışması gerekiyordu. Mardin'de eskiye göre ilerleme var, yetersizdir. Mardin tamamen bir turizm şehri, ancak turizme ait hiçbir şey yok. Bir ana önce düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu.



"Yatırım bekliyoruz"



Referandumdan çıkan sonucun Türkiye için, bölge ve Mardin için hayırlara vesile olması temenni eden Salih Akbulut, dualarının da bu olduğunu söyledi. Akbulut, "Referandum çok şükür sağ ve selametle geçti. İyi de geçti. İnşallah bu sonuç, memleketimize, milletimize hayırlı olur. Hükümetten ve devletten daha güzel iş ve yatırımlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Milletin kararına saygı duymak gerekir"



Her şeyden önce milletin kararına saygı duyulması gerektiğini anlatan Ali Gökoğlu, tek isteklerinin 'Huzur' olduğunu söyledi. Gökoğlu, "Özellikle Güneydoğu için huzur ve kardeşlik istiyoruz. Terörden, pislikten çok çektik, artık kesinle bir daha yaşamak istemiyoruz. Mardin turistik bir bölgedir, turistin gelebilmesi için huzurun olması şarttır. Mardin'de birçok otel ve dükkan kapandı, millet göç etmek zorunda kaldı, ama artık yeter. Hiçbir şekilde, kesinlikle bir daha çukurdur, PKK'dır, terördür istemiyoruz. Huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Huzur neredeyse biz oradayız" ifadelerini kullandı.



"Üniversite mezunuyum ama işsizim"



Üniversite mezunu işsiz Nezir Özkoç ise yatırımların bir an önce bölgeye kaydırılmasını isteyerek şunları söyledi:



"Ben üniversite mezunuyum, ama işsizim. Artık yatırımların batıya değil de Güneydoğu'ya kaydırılması gerekiyor. Çıkan sonuç da aslında bunu gösterdi. Hükümetin ve yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekir. Yeni dönemde işsizliğin azalacağını umut ediyoruz. Bizlere, bölgede halkına bir istihdam kapısının açılması istiyoruz. Üniversite mezunu olarak işsiz olmak gerçekten çok kötü bir duygudur. Yeni dönemden umutluyuz".