Mardinli Öğrencilerin Uzungöl Ziyareti

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Mardin'den Trabzon'a gelen öğrencilerle Uzungöl'de buluştu.



Çaykaralı olan şehit Derik Kaymakamı Fatih Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gelen ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyen öğrenciler, Mardin'e dönmeden önce Uzungöl'ü gezdi.



Uzungöl'de Mardinli çocuklarla sohbet eden Vali Yavuz, öğrencilerle günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öğrenciler, Vali Yavuz'a düzenlenen gezi için teşekkür ederken, kenti çok beğendiklerini ifade etti.



Vali Yavuz, daha sonra Çaykara ilçesinde bulunan şehit Safitürk'ün ailesi ile de Uzungöl'de bir süre görüştü.