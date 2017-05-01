Mardinli öğrenciler şehit kaymakamın vasiyetini gerçekleştirdi



MARDİN'in Derik İlçesi'nde eğitim gören 120 öğrenci, ilçenin kaymakamıyken şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyetini gerçekleştirmek için Sakarya'ya gelerek şehit kaymakamın kabrini ziyaret etti.



Derik Belediyesi ilçede kaymakamken terör örgütünün saldırısında şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün doğudaki öğrencileri batıyla buluşturma yönündeki vasiyetini yerine getirmek için yeni bir proje hazırladı.5 bin öğrenciyle batı illerinin ziyaret edilmesi için başlatılan proje kapsamında 120 kişilik bir öğrenci grubu Mardin'den bir günde bin 500 kilometre yol giderek ilk olarak İstanbul'a buradan da Sakarya'ya geldi. İlçedeki 5 liseden seçilen öğrenciler ilk olarak Arifiye İlçesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kabrini ziyaret etti. Üzerlerine 'Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk' yazılı tişört giyen öğrenciler kabire geldikleri sırada Safitürk'ün çerçevelenmiş fotoğrafını taşıdı.



120 öğrenci kabire tek tek çiçek bıraktı. Öğrenciler arasından Hüseyin Yalçın kabir başında Kuran okuyarak kalabalık grup adına dua okudu. Bazı öğrenciler duanın yapıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. 12'si öğretmen ve 120'si öğrenci olan yaklaşık 150 kişilik grup kabir ziyaretinin ardından Sakarya Üniversitesi'ndeki bir programa katıldıktan sonra Mardin'e doğru yola çıktı.



Proje kapsamında Mardin'den toplam 5 bin öğrencinin gruplara bölünerek belirli zaman aralıklarında batı illerini ziyaret edecekleri ifade edildi.