Mardinli Öğrenciler Kocaeli'ni Gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun konuğu olarak kenti gezen öğrenciler, hayatlarındaki birçok ilke Kocaeli'de yaşama fırsatı buldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin'den gelen bir grup öğrenci ile buluştu. Aynı zamanda Kocaeli'nin kardeş şehri olan Mardin'in gençleriyle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mardinli gençlere seslenen Başkan Karaosmanoğlu, "Sizler ne kadar iyi yetişirseniz, ülkemiz de o kadar zengin olur. Türkiye'nin geleceği parlak. Ama hep beraber çaba göstermemiz lazım. Kardeşliğimiz ne kadar güçlü olursa zalimlere de o kadar fırsat vermeyiz" ifadesini kullandı.



Kocaeli'ne gelen gençlerden bazıları için ise söz konusu ziyaret ilkleri barındırdı. İlk kez uçağa binen ya da ilk kez deniz gören bazı öğrenciler, hissettikleri en önemli duygularının ise Kocaeli'nde gördükleri sevgi ve kardeşlik olduğunu söylediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda kardeş kenti Mardin'den gelen 80 öğrenci ve beraberindeki 5 öğretmeni ağırladı. Uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gelen öğrencileri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karşıladı. İki gün boyunca Kocaeli'nde ağırlanan ve Seka Park Otel'de konaklayan öğrenciler Seka Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi, Gayret Gemisi ve Hızır Reis Denizaltısı'nı gezdi. Aynı gün akşam AVM'de bowling oynayan gençler, ertesi gün de Darıca Hayvanat Bahçesi'nde güzel bir gün geçirdikten sonra kentlerine geri döndü.



Kentin önemli konuklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da verdiği bir akşam yemeğinde ağırladı. Seka Park Otel'deki yemeğe Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ve Kocaeli Mardinliler Dernek Başkanı Necmettin Kaya da katıldı. Yemekte Mardinli gençlere seslenen Başkan Karaosmanoğlu sözlerine, "Ben Mardin'e 4-5 kez gittim. Mardin'den gelen heyetleri de sık sık burada ağırlıyoruz. Sizler bizim için misafir değil, evladımızsınız. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sizler geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsanız, ülkemiz de o kadar zengin olur. Türkiye'nin geleceği parlak. Ama bunun için hep beraber çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hainlere, zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Onlar her zaman olacak. Ancak biz güçlü olursak o virüsleri içimizden atarız" dedi.



Türkiye'deki birlik ve beraberliği kıskananların olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Bizim bu mutluluğumuzdan, Türkiye'nin gelişmişliğinden ve kardeşliğinden hoşlanmayan medeniyetler var. Sevgili gençler bunlara karşı en güzel ilaç sizlersiniz. Ama maalesef bu ülkeyi içten yıkmak isteyenler diline, kültürüne, halkına göz diktiler. Her türlü sinsi planı yapmaya devam ediyorlar. Ama bizler bu oyunu bozduk. Kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bu ülke bizim. Bu nedenle çok iyi yetişeceksiniz. Bizler de burada ekibimizle model gençliğin yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü en büyük kazancımız bu olacak. Mardin'e döndüğünüzde bunları anlatın. Kardeşliğimize hepimizin sahip çıkması lazım" dedi



Yemekte Mardinli Elif Altuntaş, 80 genç arkadaşı adına söz alarak duygulandıran bir konuşma yaptı. Buraya gelirken, bazı arkadaşlarının ilk kez uçağa bindiğini, bazılarının ise ilk kez deniz gördüğünü söyleyen Elif, "İlk kez bir bilim merkezi, bir kağıt müzesi gördük. Bir denizaltı görmemiz hayalken, denizaltıya girip gezdik. Her şey çok güzeldi. Birçoğu bizim için ilkti. Ama bunlar arasında en güzel hangisi diye sorarsanız, en anlamlısı buradaki kardeşlerimizin bize gösterdiği samimiyet ve misafirperverlikti. Hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.



Mardinli gençlere eşlik eden sınıf öğretmeni Mehmet Erdem de, Kocaeli gezisinin öğrencileri için çok yararlı olduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdiği kardeşlik için teşekkür etti. Kocaeli Mardinliler Dernek Başkanı Necmettin Kaya da genç hemşehrilerini Kocaeli'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek buna vesile olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mardinli öğrenciler yemeğin sonunda, Başkan Karaosmanoğlu ile bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. - KOCAELİ