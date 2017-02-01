Mardinli Minik Bebeğin Organları 3 Kişiye Hayat Verecek

MARDİN'de beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki Abdulhadi G.'nin, karaciğer ve 2 böbreği, ailesinin onay vermesi üzerine, ambulans uçakla Malatya'ya götürülerek, burada organ bekleyen 3 hastaya hayat verdi.



Nusaybin İlçesi'nde doğumdan kaynaklı rahatsızlıktan dolayı kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kalbi durduktan sonra doktorlar tarafından yapılan kalp mesajıyla tekrar kalbi çalıştırıldıktan sonra Mardin Özel Park Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Abdulhadi G.'nin beyin ölümü gerçekleşti. 3 yaşındaki Abdulhadi bebeğin, ailesinin onayı ile karaciğer ve böbrekleri alınarak gönderildeki Malatya'da 3 hastaya hayat verdi.



Malatya'dan akşam saat 11.30'da ambulans uçakla Mardin'e gelen nakil ekibi ve Mardin Özel Park Hastanesi'nden Anestezi Uzmanı Dr. Ali Rıza Şeren, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bağcıer ile ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 3 saat süren operasyonla alınan organlar, Malatya'da bulunan 3 hastaya hayat vermek üzere gece saatlerinde ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi. Anestezi Uzmanı Uz. Dr. Ali Rıza Şeren, organ naklinin seri ve kusursuz yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Hastamız doğumdan itibaren beyin gelişimi ile ilgili bir problemden dolayı tedavi görüyordu. Hastanın ailesi küçük çocuğu en son dün Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Küçük çocuğun Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kalbi durmuş ve doktorlar tarafından yapılan 5 dakikalık kalp masajı ile yeniden kalbi çalıştırılıp yoğum bakım ünitesine alınmıştı. Hasta daha sonra hastanemize sevk edildi. Hastanemizde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra babası ve yakınlarıyla organların bağışlanması için görüşme yapıldı. Aile ve yakınları sağolsunlar olumlu cevap verdi. Ailenin ve yakınlarının olumlu cevabından sonra organ nakli sürecini başlattık. Yapılan operasyonla bir karaciğer ve iki adet böbrek nakil ekipleri tarafından alınarak Malatya'da üç hastaya nakledilmek üzere yola çıktı."



Mardin'de ikinci kez organ bağışı gerçekleştirdiklerini hatırlatan uzman Dr. Şeren, hastanede daha önce de bir organ bağışı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Yapılan bu nakil ile Mardin'de ikinci kez organ bağışı gerçekleşmiş oldu. Organ bağışlarını kabul eden iki ailemizin de kendi çocukları doğum itibariyle organ yetmezliği ve uzun süre tıbbi problemleri nedeniyle uzun süreli tıbbi bakım almakta olan çocuklardı. Organ bağışını kabul eden iki ailemizin de çocukları da organı bağışı beklediği için organ ihtiyacı olan insanların neler yaşadıklarını biliyorlardı. Organ bağışlarını kabul eden ailelerimiz yaşanan sıkıntıları bildikleri için, 'başkaları da bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin, hastaları hayat bulsunlar' diyerek, gayet akliselim bir düşünceyle organ bağışı yapmayı kabul ettiler. İnşallah bu örnekler artıkça insanların organ bağışı konusundaki bakışı da değişir. Mardin genelinde başka nedenlerden dolayı insanlar pek organ bağışı yapma taraftarı değil. Bu sıkıntılar herkesin başına gelebilir. Böbrek yetmezliği çeken bir çocuk veya yetişkinin organ nakli dışında bir başka çaresi olmuyor. Organ bağışına hepimiz ihtiyaç duyabiliriz insanlarımız organ bağışı konusunda empati yapmalıdır."



Organ bağışı konusunda toplumdaki yanlış algının yıkılması gerektiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bağcıer ise, "Ülkemizde kadavra bağışı hala yeterli düzeye ulaşamadı. Bu toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmakla beraber, organ bağışı algısında oluşmuş bir hatadır. Toplumdaki bu yanlış algının yıkılması gerekiyor" diye konuştu.



- Mardin