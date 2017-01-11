Mardinli Kadınlar Ilk Defa Müze Gördü

Mardin'de yaşayan kadınlar, ilk defa müze ziyaret etti.



Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mardin Gecesi" etkinliği kapsamında müzeyi ziyaret eden Kürt, Türk, Arap ve Süryani kadınlar, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi sahibi oldu.



Müze Müdürü Nihat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hiç müze gezmemiş Mardinli kadınları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kentte yaşamalarına rağmen hiç müzeye gitme imkanı bulamayan kadınların ziyaretini önemli bulan Erdoğan, "Müzemizi ilk defa ziyaret eden kadınlara kent hakkında bilgi verdik. Kadınlara kök baskı, tarihi sikke, el dokuma gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gösterdik. Bu tür etkinliklerle müze ziyaretçi çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Müzeyi gezen Hüsnügül Öncü (46), Mardinli olmasına rağmen ilk defa gezdiği müzeyi ve müzedeki eserleri çok beğendiğini söyledi.



Mardin'in güzel etkinliklerle anılmasını isteyen Öncü, şöyle konuştu:



"Mardinimiz sürekli terörle anılıyor ama söylendiği ya da anlatıldığı gibi değil. Mardin çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Tehlikeli bir yanı yok. Bizler burada nasıl yaşıyorsak insanlar buraya rahat gelebilir. Buraya gelenler çok güzel şekilde ağırlanır."



Nesime Çalğan (40) ise evlerine yakın olmasına rağmen ilk defa müzeyi gezme imkanı bulduğunu belirtti.



Çalğan, "40 yıldır ben bu mahallede oturuyorum müzeyi ilk defa gezdiğim için çok heyecanlıydım. Mahalle kadınları olarak müzeyi ilk defa görme şansını yakaladık." diye konuştu.



Ferda Önder ise ilk defa müze gezmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.



Süryani Jakli Geçkaldı de müze görmenin heyecanını yaşadığını belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.